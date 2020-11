Juve Stabia, 2-0 alla Viterbese. Tra Perugia e Gubbio è 0-0 (Di sabato 21 novembre 2020) ROMA - La dodicesima giornata di Serie C si apre oggi con quattro partite. La Juve Stabia torna alla vittoria dopo quattro gare, il Perugia viene fermato in casa dal Gubbio , mentre il Renate continua ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) ROMA - La dodicesima giornata di Serie C si apre oggi con quattro partite. Latornavittoria dopo quattro gare, ilviene fermato in casa dal, mentre il Renate continua ...

sportli26181512 : Juve Stabia, 2-0 alla Viterbese. Tra Perugia e Gubbio è 0-0: Romero e Fantacci lanciano le Vespe. Nel girone A Rena… - ssjuvestabiaspa : Juve Stabia-Viterbese 2-0, il racconto in scatti del match #forzajuvestabia #followthewasps - GioacchinoRDiMa : #Juve #Stabia - #Viterbese 2-0 - #Padalino . «Prestazione di grande compattezza, avanti con questo spirito» Il… - SportRisultati : #SerieC ???? gr.A: Renate-Alessandria 2-1 Grosseto-Livorno 1-0 gr.B: Perugia-Gubbio 0-0 gr.C: Juve Stabia-Viterbese… - TuttoMatera : Serie C - Girone C, l'anticipo: Viterbese non pervenuta, è tutto facile per la Juve Stabia -