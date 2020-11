Juve-Cagliari 2-0, il tabellino (Di sabato 21 novembre 2020) TORINO - La Juve vince con il Cagliari nel segno di Ronaldo : il 2-0 dell'Allianz porta la firma del portoghese, autore della doppietta nel finale di primo tempo che ha deciso il risultato Juve-... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) TORINO - Lavince con ilnel segno di Ronaldo : il 2-0 dell'Allianz porta la firma del portoghese, autore della doppietta nel finale di primo tempo che ha deciso il risultato-...

juventusfc : Domani torniamo in campo in @SerieA ?? La vigilia di #JuveCagliari al JTC ?? - juventusfc : Scegliete il vostro preferito! #JuveCagliari raccontata con i ??goals! - ZZiliani : Era dall'aprile '89, quando il Milan battè 5-0 il Real Madrid di Hugo Sanchez e Butragueno, che in tv non si respir… - Skysurfer72 : 67% possesso palla Juve, 23 tiri contro 4, 6 in porta contro 0... il Cagliari ha tenuto e creato occasioni e la Juv… - junews24com : Juve-Cagliari, Balzaretti esaltato: «Vedere Ronaldo è spettacolare» - -