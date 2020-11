Inzaghi: «Luis Alberto non deve sprecare il suo talento così. Sul rinnovo…» (Di sabato 21 novembre 2020) Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone. Le sue parole Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone. Queste le sue parole. LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU LAZIO NEWS 24 RINNOVO – «Rinnovo? Penso che se ne sino dette tante. Sono qui da 21 anni e sto benissimo. Col presidente ho un rapporto. Con lui, Tare, Peruzzi e De Martino andiamo in un’unica direzione. Ci saranno delle trattative e vedremo il da farsi». Luis Alberto – «Sa di aver sbagliato e si è scusato. La società lo multerà, ma io avevo l’obbligo di metterlo in campo nelle migliori condizioni. Non deve sprecare il suo talento così». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Simone, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone. Le sue parole Simone, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone. Queste le sue parole. LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU LAZIO NEWS 24 RINNOVO – «Rinnovo? Penso che se ne sino dette tante. Sono qui da 21 anni e sto benissimo. Col presidente ho un rapporto. Con lui, Tare, Peruzzi e De Martino andiamo in un’unica direzione. Ci saranno delle trattative e vedremo il da farsi».– «Sa di aver sbagliato e si è scusato. La società lo multerà, ma io avevo l’obbligo di metterlo in campo nelle migliori condizioni. Nonil suo». Leggi su Calcionews24.com

