In fiamme l’autobus Monte Mario-Termini (Di sabato 21 novembre 2020) Non è la prima volta che a Roma prende fuoco un autobus. È successo nelle prime ore di oggi 21 novembre, sulla linea N46 in servizio tra la stazione Termini, via Trionfale e Monte Mario. Le fiamme sono divampate mentre il mezzo percorreva via Aurelia. Il conducente ha provato a spegnere le fiamme con l’estintore in dotazione, quindi ha avvisato Vigili del fuoco che sono intervenuti. Con una nota Atac ha assicurato: ”Non ci sono stati problemi per le persone”. Una donna anziana ha avuto bisogno delle cure del 118 per controlli di routine dopo aver respirato del fumo. Una pizzeria adiacente al luogo dell’incendio è stata parzialmente investita dal calore, rovinando alcune parti esterne. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per le indagini. Ancora sconosciute le cause dell’incendio. Sempre in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 novembre 2020) Non è la prima volta che a Roma prende fuoco un autobus. È successo nelle prime ore di oggi 21 novembre, sulla linea N46 in servizio tra la stazione, via Trionfale e. Lesono divampate mentre il mezzo percorreva via Aurelia. Il conducente ha provato a spegnere lecon l’estintore in dotazione, quindi ha avvisato Vigili del fuoco che sono intervenuti. Con una nota Atac ha assicurato: ”Non ci sono stati problemi per le persone”. Una donna anziana ha avuto bisogno delle cure del 118 per controlli di routine dopo aver respirato del fumo. Una pizzeria adiacente al luogo dell’incendio è stata parzialmente investita dal calore, rovinando alcune parti esterne. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per le indagini. Ancora sconosciute le cause dell’incendio. Sempre in ...

matteosalvinimi : Mentre la Raggi fa propaganda parlando di nuovi mezzi pubblici in arrivo per Roma, la cronaca ricorda ai cittadini… - Sergiof42272531 : RT @matteosalvinimi: Mentre la Raggi fa propaganda parlando di nuovi mezzi pubblici in arrivo per Roma, la cronaca ricorda ai cittadini la… - PhilDeCarolis : RT @matteosalvinimi: Mentre la Raggi fa propaganda parlando di nuovi mezzi pubblici in arrivo per Roma, la cronaca ricorda ai cittadini la… - CorriereCitta : In fiamme l’autobus Monte Mario-Termini - bianca_caimi : RT @matteosalvinimi: Mentre la Raggi fa propaganda parlando di nuovi mezzi pubblici in arrivo per Roma, la cronaca ricorda ai cittadini la… -

Ultime Notizie dalla rete : fiamme l’autobus Roma: Salvini, 'Raggi fa propaganda e autobus bruciano' Affaritaliani.it