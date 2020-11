"I primi segnali in controtendenza ma non è un liberi tutti", dice Speranza (Di sabato 21 novembre 2020) AGI - "Dovremo ancora resistere per una fase significativa. Guai a interpretare questi primi segnali come a un liberi tutti". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a Farmacistapiù, il Congresso dei farmacisti italiani. "Le misure che abbiamo messo in campo - ha aggiunto - stanno dando i primi segnali" anche se "portano a dover fare sacrifici, a problemi a un prezzo sociale anche economico, ma stanno producendo i primi effetti. Il virus circola in fase consistente, i numeri del contagio sono molto, molto alti. Certamente c'è bisogno di continuare con rigore. Bisogna tenere ancora altissimo il livello di attenzione". Speranza ha ricordato di aver più volte sottolineato prima che "davanti ad una emergenza ... Leggi su agi (Di sabato 21 novembre 2020) AGI - "Dovremo ancora resistere per una fase significativa. Guai a interpretare questicome a un". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenendo a Farmacistapiù, il Congresso dei farmacisti italiani. "Le misure che abbiamo messo in campo - ha aggiunto - stanno dando i" anche se "portano a dover fare sacrifici, a problemi a un prezzo sociale anche economico, ma stanno producendo ieffetti. Il virus circola in fase consistente, i numeri del contagio sono molto, molto alti. Certamente c'è bisogno di continuare con rigore. Bisogna tenere ancora altissimo il livello di attenzione".ha ricordato di aver più volte sottolineato prima che "davanti ad una emergenza ...

sulsitodisimone : 'I primi segnali in controtendenza ma non è un liberi tutti', dice Speranza - enricoilbagnino : Riccione, comunque vada, si veste di Natale. Arrivano i primi segnali in giro per la città #riccione #autunno… - Agenzia_Italia : 'I primi segnali in controtendenza ma non è un liberi tutti', dice Speranza - micheled2869 : RT @GiovaQuez: Speranza a FarmacistaPiù: 'Primi segnali in controtendenza dopo settimane di crescita vertiginosa si vedono, ma sono ancora… - vesuvianonews : 'I primi segnali in controtendenza dopo le settimane di crescita vertiginosa del contagio si vedono, ma sono ancora… -