Ginnastica, Semifinali Serie A1 2020 – Tutti i podi individuali di giornata a Napoli. Le migliori sono state… (Di sabato 21 novembre 2020) Oggi pomeriggio al PalaVesuvio di Napoli si sono disputate le Semifinali della Serie A1 2020 di Ginnastica artistica e si sono definite le formazioni che domani pomeriggio si daranno battaglia per la conquista degli scudetti del massimo campionato italiano a squadre. Di seguito Tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. Non si è calcolato il concorso generale individuale perché nessuna ragazza si è esibita su Tutti gli attrezzi. Non sono considerati i risultati della Serie A2. VOLTEGGIO: 1. Alice D’Amato (Brixia Brescia) ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Oggi pomeriggio al PalaVesuvio disidisputate ledellaA1diartistica e sidefinite le formazioni che domani pomeriggio si daranno battaglia per la conquista degli scudetti del massimo campionato italiano a squadre. Di seguitodi. Ricordiamo chesolo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. Non si è calcolato il concorso generale individuale perché nessuna ragazza si è esibita sugli attrezzi. Nonconsiderati i risultati dellaA2. VOLTEGGIO: 1. Alice D’Amato (Brixia Brescia) ...

OA_Sport : Ginnastica, Semifinali Serie A1 2020 – Tutti i podi individuali di giornata a Napoli. Le migliori sono state… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Semifinali Serie A in DIRETTA: la Brixia stravince con le ottime Fate. Finale Scudetto co… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Semifinali Serie A in DIRETTA: la Brixia stravince con le ottime Fate. Finale Scudetto co… - OA_Sport : Ginnastica artistica, Serie A: la Brixia domina le semifinali. Ottime Fate, domani caccia allo scudetto contro Gigl… - TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE Ginnastica artistica Finale Serie A in DIRETTA: iniziano le semifinali. Parte la lotta scudetto le Fate per illuminare… -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica Semifinali LIVE Ginnastica artistica, Semifinali Serie A in DIRETTA: assolo della Brixia con Villa e Maggio OA Sport ULTIM’ORA – Pro Patria Ginnastica da sogno, vola in finale!

Straordinaria prova della Pro Patria Ginnastica al PalaVesuvio di Napoli! Gli atleti del presidente Rosario Vadalà hanno appena concluso la semifinale della Final Six della serie A 2020 che assegna gl ...

Ginnastica, As Gin: la finale è tua

Domani al “triello” finale ci sarà anche l’As Gin. Questo quanto avvenuto nel gironcino della semifinale della Final Five di Napoli, in cui la squadra di Camilla Ugolini e Marco Mass ...

Straordinaria prova della Pro Patria Ginnastica al PalaVesuvio di Napoli! Gli atleti del presidente Rosario Vadalà hanno appena concluso la semifinale della Final Six della serie A 2020 che assegna gl ...Domani al “triello” finale ci sarà anche l’As Gin. Questo quanto avvenuto nel gironcino della semifinale della Final Five di Napoli, in cui la squadra di Camilla Ugolini e Marco Mass ...