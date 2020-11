Ennesimo show di De Luca: «In Campania zona rosè…». E attacca anche Zaia (video) (Di sabato 21 novembre 2020) Ennesimo show del presidente della Campania Vincenzo De Luca che, nonostante la gravità della situazione nella sua regione, continua a punzecchiare tutti senza fare mai un briciolo di autocritica. Nel suo intervento di giovedì in diretta Fb non ha mancato di criticare aspramente De Magistris, il sindaco di Napoli. “Vorrei che fosse chiaro che in Campania nessuno sta litigando: la Regione è concentrata sul lavoro, e c’è solo a Napoli un imbecille che litiga da solo, o che cerca di fare sciacallaggio e aggressioni per nascondere la propria nullità amministrativa e per nascondere il fatto che non ha mosso un dito per contrastare il contagio”. Poi se l’è presa con Luca Zaia, presidente del Veneto, per i tamponi fai da te. “Suggerisco di non seguire l’esempio del mio ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 novembre 2020)del presidente dellaVincenzo Deche, nonostante la gravità della situazione nella sua regione, continua a punzecchiare tutti senza fare mai un briciolo di autocritica. Nel suo intervento di giovedì in diretta Fb non ha mancato di criticare aspramente De Magistris, il sindaco di Napoli. “Vorrei che fosse chiaro che innessuno sta litigando: la Regione è concentrata sul lavoro, e c’è solo a Napoli un imbecille che litiga da solo, o che cerca di fare sciacallaggio e aggressioni per nascondere la propria nullità amministrativa e per nascondere il fatto che non ha mosso un dito per contrastare il contagio”. Poi se l’è presa con, presidente del Veneto, per i tamponi fai da te. “Suggerisco di non seguire l’esempio del mio ...

