Diretta Juve-Cagliari ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni (Di sabato 21 novembre 2020) TORINO - La Juve di Pirlo, quinta in classifica, vuole rialzare la testa verso la vetta, ma di fronte si trova un Cagliari dalle mille risorse: ai bianconeri il successo in casa manca, sul campo, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) TORINO - Ladi Pirlo, quinta in classifica, vuole rialzare la testa verso la vetta, ma di fronte si trova undalle mille risorse: ai bianconeri il successo in casa manca, sul campo, ...

sportli26181512 : Diretta Juve-Cagliari ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: I bianconeri di Pirlo cer… - Boboj29 : Martedi c'e' la Champions ,la Juve incontrera' il Ferencvaros a Torino e la Lazio lo Zenit a Roma Solitamente l'inc… - junews24com : Pirlo: «Juve-Cagliari partita fondamentale. Ora inizia il nostro campionato» - junews24com : Juve-Cagliari, streaming LIVE e diretta TV: dove vedere la gara - CorriereQ : Diretta Juve-Cagliari ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming -