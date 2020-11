Devil May Cry non tornerà prima di 4 o 5 anni, secondo un noto insider (Di sabato 21 novembre 2020) Con l'uscita di Devil May Cry V Special Edition, siete fra quelli che non vedono l'ora di scoprire dove si spingerà la serie, con un futuro capitolo interamente next-gen? Beh, è un peccato, perché sembra che non avremo un nuovo Devil May Cry tanto presto. Questo, almeno, è quanto dichiarato dal noto insider Dusk Golem, il quale si è spesso dimostrato attendibile quando si parla di rumor Capcom. Cosa sostiene questa volta la gola profonda? secondo Dusk Golem, Devil May Cry 6, o comunque venga chiamato il prossimo titolo, non verrà pubblicato tanto presto e potrebbero volerci diversi anni, prima della sua apparizione. Nello specifico, l'insider specula un'attesa di 4 anni, se non addirittura superiore. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 21 novembre 2020) Con l'uscita diMay Cry V Special Edition, siete fra quelli che non vedono l'ora di scoprire dove si spingerà la serie, con un futuro capitolo interamente next-gen? Beh, è un peccato, perché sembra che non avremo un nuovoMay Cry tanto presto. Questo, almeno, è quanto dichiarato dalDusk Golem, il quale si è spesso dimostrato attendibile quando si parla di rumor Capcom. Cosa sostiene questa volta la gola profonda?Dusk Golem,May Cry 6, o comunque venga chiamato il prossimo titolo, non verrà pubblicato tanto presto e potrebbero volerci diversidella sua apparizione. Nello specifico, l'specula un'attesa di 4, se non addirittura superiore. Leggi altro...

Secondo l'insider Dusk Golem, il prossimo capitolo della serie Devil May Cry si farà attendere per un bel pezzo e l'assenza potrebbe durare anche 4 anni, se non di più.

Capcom ha pubblicato un aggiornamento che risolve i problemi della modalità a 120 Hz di Devil May Cry 5 Special Edition su PlayStation 5.

