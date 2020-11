Detto Fatto: a Bianca Guaccero piacciono gli uomini con la pancetta (Di sabato 21 novembre 2020) Intervistata dal settimanale Oggi, la conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero conferma di essere single e di faticare a trovare qualcuno con cui poter stare bene. E dà un indizio del suo tipo ideale: “Mi piacciono gli uomini con un po’ di pancetta…”. Poco dopo la ripartenza della nuova stagione di Detto Fatto su Rai 2, la conduttrice Bianca Guaccero ha dovuto stare un breve periodo in isolamento Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 21 novembre 2020) Intervistata dal settimanale Oggi, la conduttrice diconferma di essere single e di faticare a trovare qualcuno con cui poter stare bene. E dà un indizio del suo tipo ideale: “Miglicon un po’ di…”. Poco dopo la ripartenza della nuova stagione disu Rai 2, la conduttriceha dovuto stare un breve periodo in isolamento Articolo completo: dal blog SoloDonna

