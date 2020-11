Decreto Ristori: la cifra per le attività e per i comuni è mastodontica (Di sabato 21 novembre 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto Ristori ter: messa sul piatto una cifra mastodontica. Aiuti per attività e comuni. Tutte le iniziative In nottata il Consiglio dei ministri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 21 novembre 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato ilter: messa sul piatto una. Aiuti per. Tutte le iniziative In nottata il Consiglio dei ministri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

sole24ore : La dote del nuovo decreto Ristori sale a 2 miliardi - Noiconsalvini : #COVID, MASSIMO #BOLDI IN CAMPO PER LE IMPRESE LOMBARDE ESCLUSE DAL DECRETO RISTORI - Adnkronos : #DecretoRistori, via libera #Cdm a 'ter' e scostamento da 8 mld - UffailnickA : Quindi, anche con #ristori ter, del nuovo #decreto, si conferma che, a chi ha soldi ed evade le #tasse, si danno so… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Nella notte arriva il via libera. Stanziati 1,95 miliardi di euro #21novembre -