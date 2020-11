Crotone travolta da un violento nubifragio Il sindaco | «Non uscite» – Il video e le immagini

Leggi su open.online

(Di sabato 21 novembre 2020) Ilche si è abbattuto questa mattina suha messo in ginocchio l’intera città. Lee iche arrivano dal capoluogo della Calabria testimoniano i danni causati dall’ondata di maltempo riversatasi sulla città. Vigili del Fuoco e Protezione civile sono stati chiamati già dalle prime ore della giornata per intervenire nelle zone interessate dagli allagamenti. Decine anche le persone rimaste bloccate nelle auto. Mentre ilinvita «a rimanere a casa», al momento non si registrano feriti o vittime. Sotto osservazione il fiume Esaro, attualmente oltre il livello normale, ma ancora sotto controllo. La città è stata già vittima di una devastante alluvione che il 14 ottobre del 1996 provocò sei vittime e danni per milioni di euro. November 21, ...