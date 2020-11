Covid a Roma | ritrovata la giapponese positiva fuggita dalla Rsa

(Di sabato 21 novembre 2020)- È statadopo cinque giorni Sayoko Miyake, la 68ennealche si era allontanata volontariamente da una Rsa lo scorso lunedì. Per quarant'anni guida turistica e interprete ...

virginiaraggi : Oggi sono all’ex ospedale Forlanini di Roma insieme a quattro importanti professionisti della sanità italiana: Salv… - PiazzapulitaLA7 : Gli invisibili della pandemia. 3 km a piedi. Un’ora di treno. 6 fermate di metro. Ecco l’odissea che porta Stefani… - Agenzia_Ansa : Appello del Circo Lidia Togni fermo presso l'ippodromo Capannelle a Roma a causa dello stop agli spettacoli dovuto… - Roma_H_24 : Attacco hacker al convegno online 'Roma oltre il Covid': svastiche, porno e bestemmie - - AttilaAzureRive : RT @luciodigaetano: Crisanti sconsiglia di usare il vaccino Covid 'perché non è possibile sviluppare in 1 anno un farmaco che normalmente s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Roma

Roma, 21 novembe 2020 - A Ballando con le stelle 2020 è tempo ... Dopo l'annuncio della positività al Covid di Maykel Fonts, l'ex europarlamentare Alessandra Mussolini tenterà il tutto per tutto in ...Il direttore della terapia intensiva della Fondazione Policlinico Gemelli: "Spero non si ripeta quanto successo la scorsa estate" ...