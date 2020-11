Ciclismo | Daniele Nardello | “Fosse per me prenderei subito Aru alla Qhubeka-Assos Fabio merita un’altra possibilità”

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020) Potrebbero aprirsi presto le porte dellaperAru. La squadra che di fatto ha salvato i ciclisti dchiusura della NTT è pronta ad investire sul ciclomercato.che per la società di abbigliamento sportivo svizzera si occupa di testare e sviluppare i materiali. Il campione italiano 2001 è sicuro, come racconta nell’intervista rilasciataGazzetta dello sport, cheAru potrebbe essere una scelta vincente per la squadra: “C’è fiducia di averlo. Se fosse per me lo, ma non decido io: lo farà il team manager Douglas Ryder d’accordo con staff tecnico e proprietà.è un corridore chechance. ...