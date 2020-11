Campania | i positivi di oggi sono 3 554 Il tasso resta stabile al 14 | 3%

(Di sabato 21 novembre 2020) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bollettino giornaliero relativo a, guariti e deceduti da coronavirus. I nuovi casi3.554, di cui 3.192 asintomatici e 362 con sintomi, a fronte di 24.692 tamponi processati (dità al 14,3%). Si registrano 32 nuovi decessi, tra cui rientrano anche alcuni non conteggiati negli ultimi cinque giorni. I guariti1.379. La situazione posti letto: in terapia intensiva 198 posti occupati su 656; in degenza ordinaria 2.260 posti occupati su 3.160. A livello nazionale idel giorno34.767 su 237.225 tamponi effettuati (14,7%), con 692 morti e 19.502 guariti. Aumentano le terapie intensive (+10) e i ricoveri ordinari (+106). L'articolo ilNapolista.

