Calabria, Lega, FdI e FI disertano i lavori in commissione Antimafia (Di sabato 21 novembre 2020) Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno deciso di disertare i prossimi lavori in commissione Antimafia . Gli esponenti leghisti della commissione lo hanno comunicato inviando una lettera al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 21 novembre 2020), Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno deciso di disertare i prossimiin. Gli esponenti leghisti dellalo hanno comunicato inviando una lettera al ...

Davide : Dunque è successo davvero: il presidente facente funzioni della Calabria Antonino Spirlì (Lega) ha detto «siamo la… - MediasetTgcom24 : Calabria, Lega e Fdi disertano i lavori in commissione Antimafia #nicolamorra - pdnetwork : Salvini: «Se la Calabria fosse gestita da calabresi la situazione sarebbe migliore». Peccato che il coordinatore Le… - ValeryMell1 : RT @MPSkino: Ok per la #Calabria ma dispiace un po' per la #Campania... appena fuori dal podio! ?????? Chissà, magari il prossimo anno ...an… - DiovmaeC : RT @MPSkino: Ok per la #Calabria ma dispiace un po' per la #Campania... appena fuori dal podio! ?????? Chissà, magari il prossimo anno ...an… -

