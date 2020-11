Black Friday, perché Confesercenti ha chiesto a Conte di rinviarlo (Di sabato 21 novembre 2020) Il Black Friday non è più legato a un solo giorno (quest’anno cade il 27 novembre), ma è ormai un evento mondiale che inizia almeno un mese prima, con super sconti e offerte anche in Italia. Per questo motivo è diventato un appuntamento attesissimo sia dai consumatori, sia dai commercianti. Quest’anno, però, la Francia ha deciso di posticipare la data (scalando al 29 novembre) così da consentire alle piccole imprese – molte delle quali costrette a chiudere nelle zone rosse – di competere al meglio con l’e-commerce. Anche in Italia è stata messa sul tavolo del governo la stessa proposta, da Confesercenti. Rinvio Black Friday, i motivi della proposta di Confesercenti La proposta è nata sulla scia della pandemia: mai come quest’anno, infatti, gli acquisti sono stati e saranno ... Leggi su quifinanza (Di sabato 21 novembre 2020) Ilnon è più legato a un solo giorno (quest’anno cade il 27 novembre), ma è ormai un evento mondiale che inizia almeno un mese prima, con super sconti e offerte anche in Italia. Per questo motivo è diventato un appuntamento attesissimo sia dai consumatori, sia dai commercianti. Quest’anno, però, la Francia ha deciso di posticipare la data (scalando al 29 novembre) così da consentire alle piccole imprese – molte delle quali costrette a chiudere nelle zone rosse – di competere al meglio con l’e-commerce. Anche in Italia è stata messa sul tavolo del governo la stessa proposta, da. Rinvio, i motivi della proposta diLa proposta è nata sulla scia della pandemia: mai come quest’anno, infatti, gli acquisti sono stati e saranno ...

team_world : Il #BlackFriday è una delle migliori occasioni per risparmiare anche per i nostri regali di Natale ?? Qui vi segnal… - VoceAmicaItalia : #economia Lo scontro tra i negozi e l'#ecommerce finisce all'#Antitrust - giochiscontati : Piccolo riepilogo delle offerte Amazon di questi due giorni, videogiochi ed affini! #Amazon #BlackFriday #Offerte… - NicolaFasoli : E' arrivato il BLACK FRIDAY su Kina Records! ?? Tutti i corsi sono in OFFERTA per pochissimi giorni. Scopri le Offe… - KinaRecords : E' arrivato il BLACK FRIDAY! ?? Tutti i corsi sono in OFFERTA per pochissimi giorni. Scopri le Offerte ??… -