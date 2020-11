ATP Finals, Thiem è il primo finalista (Di sabato 21 novembre 2020) Nella prima semifinale delle ATP Finals di Londra Dominic Thiem vince una delle partite più belle dell’anno 7-5, 6-7 (10-12), 7-6 (7-5) contro Novak Djokovic e accede alla finale per il secondo anno consecutivo. Un set per parte e tanto spettacolo Partita all’insegna dell’equilibro e dei servizi nel primo set, con entrambi i giocatori a mettere in mostra percentuali alla battuta quasi da record. Questo fino all’undicesimo gioco quando Thiem, sul 30-30 e servizio per Djokovic, sfodera un grande dritto a incrociare e si procura la prima palla break della partita. L’austriaco riesce successivamente a mettere in difficoltà il n°1 al mondo, che spedisce in rete una smorzata per lui non impossibile e perde il servizio. Nel turno di battuta successivo Thiem sfodera ancora due prime micidiali e conquista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Nella prima semifinale delle ATPdi Londra Dominicvince una delle partite più belle dell’anno 7-5, 6-7 (10-12), 7-6 (7-5) contro Novak Djokovic e accede alla finale per il secondo anno consecutivo. Un set per parte e tanto spettacolo Partita all’insegna dell’equilibro e dei servizi nelset, con entrambi i giocatori a mettere in mostra percentuali alla battuta quasi da record. Questo fino all’undicesimo gioco quando, sul 30-30 e servizio per Djokovic, sfodera un grande dritto a incrociare e si procura la prima palla break della partita. L’austriaco riesce successivamente a mettere in difficoltà il n°1 al mondo, che spedisce in rete una smorzata per lui non impossibile e perde il servizio. Nel turno di battuta successivosfodera ancora due prime micidiali e conquista ...

