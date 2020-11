Vite al Limite, alcuni pazienti denunciano il dottor Nowzaradan: programma a rischio? (Di venerdì 20 novembre 2020) Vite al Limite è tra i programmi più seguiti in onda su Real Time. Le storie del dottor Nowzaradan e dei suoi pazienti hanno attirato l’attenzione del pubblico, che adesso non riesce più a fare a meno di guardare la trasmissione. Ma nonostante il grande successo ottenuto, non sono mancate anche critiche, soprattutto nei confronti del dottor Nowzaradan. Non solo da parte dei telespettatori, ma anche alcuni pazienti hanno avuto da ridire sulla sua professionalità. Proprio per questo, in passato il medico è finito addirittura in tribunale. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Il dottor Nowzaradan citato in giudizio per “negligenze”: ecco cosa è successo Nonostante il grande successo ottenuto con gli ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 20 novembre 2020)alè tra i programmi più seguiti in onda su Real Time. Le storie dele dei suoihanno attirato l’attenzione del pubblico, che adesso non riesce più a fare a meno di guardare la trasmissione. Ma nonostante il grande successo ottenuto, non sono mancate anche critiche, soprattutto nei confronti del. Non solo da parte dei telespettatori, ma anchehanno avuto da ridire sulla sua professionalità. Proprio per questo, in passato il medico è finito addirittura in tribunale. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Ilcitato in giudizio per “negligenze”: ecco cosa è successo Nonostante il grande successo ottenuto con gli ...

lunatiqe : tw / cesso allagato ero in cucina a guardare Vite al limite quando sento uno strano fischio (tipo teiera sul fuoco… - zazoomblog : Tamy Lyn Murrell Vite al limite un cambiamento radicale - #Murrell #limite #cambiamento #radicale - daniele_geek : Ma @duolingo che mette 'le vite' alle lezioni, ponendo un limite agli errori che puoi fare ogni giorno? Peccato, er… - golvdenserg : Nel letto mangiando merendine, mi sento come quelli di vite al limite - bavbieturico : La Contessa ,che non si alza dal divano per mangiare, mi ricorda Vite al limite #gfvip -