Vaccino antinfluenzale | Galli | “In pericoloso ritardo Anche io lo sto aspettando | le dosi di una settimana fa non sono ancora arrivate”

"Anche io sto aspettando il Vaccino che mi deve fornire il mio ospedale, ma le consegne che dovevano esser fatte una settimana fa sono state ritardate. Speriamo arrivi presto". A lamentare i "pericolosi ritardi" nelle vaccinazioni antinfluenzali è un altro nome illustre della sanità lombarda, Massimo Galli, direttore Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano. Le sue parole seguono di pochi giorni quelle di Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto Mario Negri di Milano, che ha confidato al Corriere della Sera di non essere riuscito ad avere la dose di antinfluenzale dal suo medico di base, nonostante i suoi 92 anni. Vaccini dunque che in Lombardia arrivano col contagocce per gli anziani, i bambini, le categorie fragili.

