Truffe online, le affittano una casa ma la proprietaria non ne sa niente (Di venerdì 20 novembre 2020) Ancora risultati conseguiti sul fronte "anti truffa" dai Carabinieri della Compagnia di Bibbiena, settore nel quale gli investigatori casentinesi hanno negli ultimi mesi acquisito una puntuale ...

Nel mese di agosto, aspirando dopo i mesi di lockdown a trascorrere in serenità una vacanza nella vicina riviera romagnola, a Cattolica, la donna aveva cercato in rete un immobile da poter affittare p ...

Internet e sicurezza online

L’inarrestabile progresso tecnologico che ci accompagna quotidianamente ci ha portato non solo a lavorare online, ma a trascorrere in generale periodi di tempo sempre più lunghi su Internet. Ora come ...

Nel mese di agosto, aspirando dopo i mesi di lockdown a trascorrere in serenità una vacanza nella vicina riviera romagnola, a Cattolica, la donna aveva cercato in rete un immobile da poter affittare p ...