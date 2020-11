'Tre regioni in bilico tra zona rossa, arancione e gialla' (Di venerdì 20 novembre 2020) La bozza del monitoraggio Iss-ministero della Salute: Friuli Venezia Giulia, Molise e Veneto hanno 'una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese'. In calo l'indice Rt. Cosa ... Leggi su today (Di venerdì 20 novembre 2020) La bozza del monitoraggio Iss-ministero della Salute: Friuli Venezia Giulia, Molise e Veneto hanno 'una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese'. In calo l'indice Rt. Cosa ...

RaiNews : #coronavirus #covid19 Sette aree #zonarossa', 9 'zona arancione' e 5 'zona gialla': così cambia la mappa delle… - zazoomblog : Tre regioni in bilico tra zona rossa arancione e gialla - #regioni #bilico #rossa #arancione - CorriereUmbria : Covid, primi lievi miglioramenti sul tasso di contagio. Situazione Rt regione per regione. Ma tre rischiano di camb… - giovampiero1 : Covid, report Iss: 'Tre regioni verso rischio alto' - infoitinterno : 'Tre regioni in bilico tra zona rossa, arancione e gialla' -