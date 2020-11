Traffico Roma del 20-11-2020 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 novembre 2020) Luceverdedentro vatti a questo aggiornamento intenso ilnella zona del Foro Italico tra la circonvallazione Clodia e il Lungotevere maresciallo Cadorna rallentamenti tra Corso Francia via Flaminia mentre è sulla via Salaria abbiamo code per i lavori all’altezza della motorizzazione e per lavori nella zona di Colleverde proseguono le ripercussioni sulla Nomentana è lungo via Rinaldo D’Aquino con incolonnamenti uscendo datrasporto pubblico cancellate due corse della ferrovianord Saxa Rubra Viterbo al posto dei treni il servizio con gli autobus infine ricordiamo che sono vietati gli spostamenti notturni dalle 22 alle 5 del giorno successivo Salvo che per motivi di lavoro salute o casi di necessità da Simona Cerchiara per oggi è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di ...