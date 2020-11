Tim, Eutelsat e la banda larga. Il valore dell’intesa secondo Spagnulo (Di venerdì 20 novembre 2020) “Abbiamo fatto un accordo con Eutelsat per una serie di satelliti in orbita sull’ Italia – ha detto l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi – e tra poco inizieremo un servizio che chiameremo Tim dovunque per portare la banda ultralarga anche in posti remoti. Nel 2021 il servizio sarà sperimentale ma già nel 2022 sarà attivo”. In pratica, Tim ha reso noto di aver fatto un accordo del valore (iniziale) di 150 milioni con Eutelsat per acquistare canali satellitari con cui portare la connessione voce, video e dati ovunque in Italia. Dove non c’è fibra arriva il satellite. Quello prenotato da Tim è in orbita da gennaio, si chiama Konnect ed è molto performante, ha una propulsione al 100% elettrica, che vuol dire che i suoi motori non usano carburante liquido (che pesa centinaia di Kg) e quindi si ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 novembre 2020) “Abbiamo fatto un accordo conper una serie di satelliti in orbita sull’ Italia – ha detto l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi – e tra poco inizieremo un servizio che chiameremo Tim dovunque per portare laultraanche in posti remoti. Nel 2021 il servizio sarà sperimentale ma già nel 2022 sarà attivo”. In pratica, Tim ha reso noto di aver fatto un accordo del(iniziale) di 150 milioni conper acquistare canali satellitari con cui portare la connessione voce, video e dati ovunque in Italia. Dove non c’è fibra arriva il satellite. Quello prenotato da Tim è in orbita da gennaio, si chiama Konnect ed è molto performante, ha una propulsione al 100% elettrica, che vuol dire che i suoi motori non usano carburante liquido (che pesa centinaia di Kg) e quindi si ...

