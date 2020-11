Simone Coccia Colaiuta | che insulti alla figlia di Luke Perry | “Sei davvero brutta” Lei replica | “E questo saresti tu?”

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 20 novembre 2020)torna a far parlare di sè. Il finalista della quindicesima edizione del Grande Fratello, nonchè fidanzato dell’onorevole aquilana del PD Stefania Pezzopane, ha cominciato a litigare sui social nientemeno che con Sophiedell’indimenticabile attore, scomparso due anni fa a soli 53 anni in seguito ad un grave ictus ischemico. La giovanediha pubblicato su Instagram uno screenshot con il messaggio chele ha inviato in privato. “You think you are beautiful but you are really ugly” (“Pensi di essere bellissima ma sei), la frase del fidanzato della Pezzopane, ...