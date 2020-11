Prove libere Portimao, Rossi: “Pista difficile per MotoGP” (Di venerdì 20 novembre 2020) Valentino Rossi dopo le FP1 di MotoGP a Portimao già avvertiva difficoltà, dovuta al tipo di pista ritenuta da lui non adatta per le due ruote, finendo le Prove 19°. Durante le FP2 vengono confermate le sue dichiarazioni dalle sue prestazioni, finisce infatti la sessione 21° dopo una caduta. Nel frattempo però il compagno in Yamaha, Maverick Vinales, conclude entrambe le sessioni in seconda posizione, soddisfatto della moto e divertito dal tracciato. Disastro FP1 e FP2 per Rossi nella MotoGP a Portimao Sin da subito si notano problemi per Valentino Rossi dopo pochi giri della prima sessione odierna di Prove libere di MotoGP a Portimao, che lo vedono in estrema difficoltà col bilanciamento della propria moto. Completamente diversa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Valentinodopo le FP1 di MotoGP agià avvertiva difficoltà, dovuta al tipo di pista ritenuta da lui non adatta per le due ruote, finendo le19°. Durante le FP2 vengono confermate le sue dichiarazioni dalle sue prestazioni, finisce infatti la sessione 21° dopo una caduta. Nel frattempo però il compagno in Yamaha, Maverick Vinales, conclude entrambe le sessioni in seconda posizione, soddisfatto della moto e divertito dal tracciato. Disastro FP1 e FP2 pernella MotoGP aSin da subito si notano problemi per Valentinodopo pochi giri della prima sessione odierna didi MotoGP a, che lo vedono in estrema difficoltà col bilanciamento della propria moto. Completamente diversa ...

SkySportMotoGP : A Portimao è il giorno delle libere: tutti gli aggiornamenti live dal venerdì del #PortugueseGP ???? #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ?? Spunta Zarco in vetta tra i top (?? #FP2) ? Aprilia si conferma, 18 piloti in un secondo? I risultati ?… - SkySportMotoGP : ?? Portimao, che pista pazzesca (-40’ ?? #FP1) ?? #MV12 comanda, i tempi si abbassano Il LIVE ?… - DesmoDENGIU : GP del Portogallo. Settimo tempo per Andrea Dovizioso nella prima giornata di prove libere a Portimão. Danilo Petru… - Dengiu : GP del Portogallo. Settimo tempo per Andrea Dovizioso nella prima giornata di prove libere a Portimão. Danilo Petru… -