Precari Aifa | il 24 novembre sit-in davanti a Palazzo Montecitorio

"La possibilità di salvaguardare oltre cento lavoratori Precari dell'Agenzia Italiana del Farmaco, impegnati ad assicurare la continuità delle cure per tutti i pazienti e la sperimentazione di nuove cure e vaccini è ormai appesa ad un filo. Senza l'approvazione di un emendamento alla legge di bilancio di prossima adozione, che consenta di capitalizzare le professionalità che rappresentiamo, le nostri sorti saranno segnate, con grave danno, oltre che nostro e delle nostre famiglie, anche del lavoro dell'Agenzia e per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, già messo a dura prova". E' quanto sottolineano in una nota i lavoratori Precari dell'Agenzia del Farmaco (Aifa) che proclamano lo stato di agitazione e indicono un sit in davanti a Palazzo Montecitorio per il prossimo ...

"La possibilità di salvaguardare oltre cento lavoratori precari dell'Agenzia Italiana del Farmaco, impegnati ad assicurare la continuità delle cure per ..."

Manovra 2021. Precari Aifa: "Delusi e amareggiati"

I lavoratori a termine dell'Agenzia del farmaco denunciano come nella bozza di Legge di Bilancio "è assente qualunque previsione di avvio di procedure per la salvaguardia dei lavoratori". 16 NOV - "Ab ..."

I lavoratori a termine dell'Agenzia del farmaco denunciano come nella bozza di Legge di Bilancio "è assente qualunque previsione di avvio di procedure per la salvaguardia dei lavoratori". 16 NOV - "Ab ..."