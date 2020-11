Pochi viaggi d’affari e tanto smart working | il mondo post-pandemia secondo Bill Gates

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) L’attualeda Coronavirus ci perseguita da ormai quasi un anno e, con molta probabilità continuerà a farlo per almeno un altro anno ancora. Tuttavia, come tutte le cose, un giorno – speriamo non lontano – avrà fine, quantomeno come emergenza socio-sanitaria e noi potremo tornare alla vita di un tempo anche se, come spesso avviene dopo eventi epocali, ilche troveremo non sarà più quello che avevamo lasciato. Molte abitudini infatti, nel frattempo saranno inevitabilmente cambiate per sempre, e questo non solnel privato, ma anche nel tessuto lavorativo e sociale. Ne è convinto ad esempio, storico fondatore di Microsoft, che durante la The New York Times DealBook Conference, ha spiegato il proprio punto di vista sul...