Pezzella | “Col Benevento gara speciale | sarà un avversario duro”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLe emozioni prima di tutto. Germannon può non collegare l’impegno con ilal ricordo di Davide Astori, di una giornata che resterà per sempre nella sua mente. L’ultima volta che i viola hanno affrontato i giallorossi lo stadio Franchi si unì nel commovente ricordo del capitano, scomparso una settimana prima del match: “Porterò sempre nel cuore quella partita, è l’unica della mia carriera della quale non ricordo nemmeno un pallone ma solo le sensazioni provate e il gol di Vitor Hugo. Tutti quelli che hanno vissuto quei momenti ricordano la sfida con ilin un modo particolare, per questo saremo ancora più motivati a fare bene nel ricordo di Davide. Da quel giorno abbiamo una ragione in più per lottare”. Il potenziale della squadra di Inzaghi, secondo, non è ...