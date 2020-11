Milan, Ibrahimovic generoso: regalo speciale a ogni compagno di squadra (Di venerdì 20 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha sorpreso tutti i suoi compagni di squadra facendo un regalo speciale a ognuno di loro Avrà fatto certamente piacere ai giocatori del Milan ricevere il regalo fatto dal loro compagno di squadra, Zlatan Ibrahimovic. Il dono in questione è una PlayStation 5. Qualcuno potrebbe pensare che, tutto sommato, la L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 20 novembre 2020) Zlatan, attaccante del, ha sorpreso tutti i suoi compagni difacendo una ognuno di loro Avrà fatto certamente piacere ai giocatori delricevere ilfatto dal lorodi, Zlatan. Il dono in questione è una PlayStation 5. Qualcuno potrebbe pensare che, tutto sommato, la L'articolo proviene da YesLife.it.

