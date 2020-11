Live non è la d’Urso: ecco chi saranno gli ospiti di domenica 22 novembre (Di venerdì 20 novembre 2020) Come ogni venerdì, Barbara d’Urso, sul finire della puntata di ‘Pomeriggio 5’, ha rivelato quali saranno gli ospiti di ‘Live non è la d’Urso’ e quali temi andrà ad affrontare durante la diretta di uno dei programmi di punta della rete ‘Mediaset’. La conduttrice ha affermato di non poter dire proprio tutto in merito a quello che succederà domenica sera, perché insieme agli autori la presentatrice napoletana sta preparando una puntata avvincente. Direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip 5 arriverà l’eliminato della puntata di lunedì 16 novembre, Massimiliano Morra insieme alla fidanzata Dalila Mucedero. La coppia affronterà le cinque sfere di ‘Live non è la d’Urso’, dove saranno presenti altrettanti vip e ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 20 novembre 2020) Come ogni venerdì, Barbara, sul finire della puntata di ‘Pomeriggio 5’, ha rivelato qualiglidi ‘non è la’ e quali temi andrà ad affrontare durante la diretta di uno dei programmi di punta della rete ‘Mediaset’. La conduttrice ha affermato di non poter dire proprio tutto in merito a quello che succederàsera, perché insieme agli autori la presentatrice napoletana sta preparando una puntata avvincente. Direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip 5 arriverà l’eliminato della puntata di lunedì 16, Massimiliano Morra insieme alla fidanzata Dalila Mucedero. La coppia affronterà le cinque sfere di ‘non è la’, dovepresenti altrettanti vip e ...

