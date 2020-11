Lazio | Rt 0 82 Zingaretti | “Non molliamo”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ilè una delle quattro regioni italiane con l’indice Rt sotto la soglia 1: precisamente 0.82. “Il rigore e lo sforzo che abbiamo messo tutti nell’introdurre e rispettare le regole di contenimento sta dando dei risultati”, ha scritto su Facebook Nicola, il presidente della Regione. “Le regole che ci siamo dati – ha proseguito – funzionano grazie allo sforzo della nostra comunità che voglio ringraziare per l’impegno di queste settimane, in particolare di nuovo a tutto il personale della sanità. In tutto il mondo il contagio divampa nelle grandi metropoli”. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera.