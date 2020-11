“La diagnosi è stata un duro colpo”, Francesco Totti rompe il silenzio: le sue parole (Di venerdì 20 novembre 2020) Francesco Totti ha voluto condividere con i suoi follower un momento di grande difficoltà vissuto nelle ultime settimane dovuto al Covid-19, ecco le sue parole che hanno molto colpito i suoi fan. Francesco Totti Fonte Foto Instagram @FrancescoTotti Grande ritorno su Instagram per Francesco Totti, l’ex capitano torna a mostrarsi sui social e per la prima volta parla di quanto ha dovuto superare nelle ultime settimane. Il campione ha infatti contratto il Covid-19, la notizia che si era già diffusa nei giorni scorsi non era mai stata pienamente commentata da Totti. Solo ora Francesco ha scelto di rompere il silenzio e di raccontare la ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020)ha voluto condividere con i suoi follower un momento di grande difficoltà vissuto nelle ultime settimane dovuto al Covid-19, ecco le sueche hanno molto colpito i suoi fan.Fonte Foto Instagram @Grande ritorno su Instagram per, l’ex capitano torna a mostrarsi sui social e per la prima volta parla di quanto ha dovuto superare nelle ultime settimane. Il campione ha infatti contratto il Covid-19, la notizia che si era già diffusa nei giorni scorsi non era maipienamente commentata da. Solo oraha scelto dire ile di raccontare la ...

istsupsan : ?? #COVID19: un paziente su 6, tra i deceduti, con deficit cognitivo. La #demenza l’ostacolo per diagnosi tempestiva… - stanzaselvaggia : Mi raccomando, come ricordano Zangrillo &co non affollate i pronto soccorso. C’è un’offerta imperdibile: la diagnos… - Corriere : Totti: «Il Covid un colpo al cuore: adesso sono guarito, ma ho avuto la polmonite» - magodiozonlus : Davanti ad una diagnosi di ADHD può esserci smarrimento e preoccupazione. Come ci si deve comportare tra le mura di… - ClaudiaBruno00 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid @Totti è guarito: 'La diagnosi un colpo al cuore'. L'ex capitano: 'Ho avuto una polmonite bilaterale da Sars Cov 2… -

