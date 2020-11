FREDDO, NEVE E GELO: tutto subito in un contesto di meteo invernale (Di venerdì 20 novembre 2020) Ma quanto sta diventando complicato avere un Inverno con la i maiuscola? Le cause potrebbero essere molteplici, ciò che conta – a livello meteo climatico – è il risultato: zero. Lasciamo perdere l’inverno scorso, perché peggio di così viene difficile immaginarne altri. Lasciamo stare il Vortice Polare, che puntualmente decide di sgretolare record di anno in anno come se non ci fosse un domani. Lasciamo perdere la preoccupante fusione del ghiaccio marino artico, che annualmente rammenta agli studiosi quanto sia necessario porre un freno al riscaldamento globale. Lasciamo perdere tutto ciò che volete, fatto sta che da alcuni anni a questa parte le irruzioni fredde si sono dileguate. Inverno subito, meglio così Quindi, scusateci se è poco, poter contare su proiezioni modellistiche che danno un inizio dicembre scoppiettante è già un ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Ma quanto sta diventando complicato avere un Inverno con la i maiuscola? Le cause potrebbero essere molteplici, ciò che conta – a livelloclimatico – è il risultato: zero. Lasciamo perdere l’inverno scorso, perché peggio di così viene difficile immaginarne altri. Lasciamo stare il Vortice Polare, che puntualmente decide di sgretolare record di anno in anno come se non ci fosse un domani. Lasciamo perdere la preoccupante fusione del ghiaccio marino artico, che annualmente rammenta agli studiosi quanto sia necessario porre un freno al riscaldamento globale. Lasciamo perdereciò che volete, fatto sta che da alcuni anni a questa parte le irruzioni fredde si sono dileguate. Inverno, meglio così Quindi, scusateci se è poco, poter contare su proiezioni modellistiche che danno un inizio dicembre scoppiettante è già un ...

