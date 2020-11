Fabio Capello: “Il Milan può durare. Sassuolo? Non è attrezzata per lo scudetto” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Il Milan può durare perché ha un gioco, un bravo allenatore, giovani in gamba e un leader come Ibrahimovic“. Queste le parole di Fabio Capello in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore e commentatore sportivo ha parlato dell’attuale situazione del campionato di Serie A. “Il Sassuolo è una bella squadra, ma non è attrezzata per lo scudetto – ha proseguito l’ex allenatore di Milan, Juventus e Real Madrid -. L’Atalanta bisogna vedere come uscirà dal prossimo turno di Champions, le Coppe bruciano energie. La Lazio è un enigma. Se tornasse a essere come quella dell’anno scorso, potrebbe essere una candidata”. “Lukaku è dirompente, il centravanti perfetto per l’Inter – ha detto Capello, passando a parlare dei giocatori -. Ibra dà ancora ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) “Ilpuòperché ha un gioco, un bravo allenatore, giovani in gamba e un leader come Ibrahimovic“. Queste le parole diin un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore e commentatore sportivo ha parlato dell’attuale situazione del campionato di Serie A. “Ilè una bella squadra, ma non èper lo scudetto – ha proseguito l’ex allenatore di, Juventus e Real Madrid -. L’Atalanta bisogna vedere come uscirà dal prossimo turno di Champions, le Coppe bruciano energie. La Lazio è un enigma. Se tornasse a essere come quella dell’anno scorso, potrebbe essere una candidata”. “Lukaku è dirompente, il centravanti perfetto per l’Inter – ha detto, passando a parlare dei giocatori -. Ibra dà ancora ...

