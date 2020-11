Dl ristori | bozza ' ter' | per misure solidarietà alimentare fondo per comuni di 400 mln

(Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Al fine di consentire ail'adozione diurgenti di, "è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, undi 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge". E' quanto si legge in unadel dlter che l'Adnkronos ha potuto visionare. "Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza Covid-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta", si legge ancora.

