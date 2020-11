Danilo Toninelli sbotta con Le Iene: “Dov’è la Casa Bianca? Ca*** ne so, orco cane. Andate affan***” (Di venerdì 20 novembre 2020) L’ex ministro Danilo Toninelli è finito nel mirino de Le Iene, che lo hanno raggiunto a Roma per fargli una delle loro interviste di “cultura generale” a cui spesso sottopongono i politici italiani di tutti gli schieramenti per metterne alla prova le conoscenze di “cultura generale”. Questa volta, il tema scelto dal programma di Italia 1 erano le recenti elezioni americane. Si parte dal nome del partito di cui fanno parte Joe Biden e Donald Trump e si va sempre più nello specifico. E il senatore del Movimento 5 Stelle vIene colto decisamente impreparato. “Quanti sono gli Stati americani?“, chiedono a Toninelli gli inviati Stefano Corti e Alessandro Onnis.”Un sacco, alcune decine, orco cane…”. Risposta giusta: 50. E ancora: “Dove si trova la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) L’ex ministroè finito nel mirino de Le, che lo hanno raggiunto a Roma per fargli una delle loro interviste di “cultura generale” a cui spesso sottopongono i politici italiani di tutti gli schieramenti per metterne alla prova le conoscenze di “cultura generale”. Questa volta, il tema scelto dal programma di Italia 1 erano le recenti elezioni ameri. Si parte dal nome del partito di cui fanno parte Joe Biden e Donald Trump e si va sempre più nello specifico. E il senatore del Movimento 5 Stelle vcolto decisamente impreparato. “Quanti sono gli Stati americani?“, chiedono agli inviati Stefano Corti e Alessandro Onnis.”Un sacco, alcune decine,…”. Risposta giusta: 50. E ancora: “Dove si trova la ...

