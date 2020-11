Da Berna a Rabiot: Signora, la sosta ti fa bella (Di venerdì 20 novembre 2020) Tanti bianconeri al top in nazionale, ora Pirlo deve accelerare: domani sera il Cagliari apre un tour de force di 10 gare in un mese Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Tanti bianconeri al top in nazionale, ora Pirlo deve accelerare: domani sera il Cagliari apre un tour de force di 10 gare in un mese

rott54558957 : @mirkonicolino Hai dimenticato Berna ( gol ) ?? #Arthur è da pochissimo con noi , altra mentilità, altro campionato,… - alehugme3 : RT @Antorco66: Secondo me Berna alla Juve soffre Szczesny, Cuadrado, Chiellini, Bonucci, Danilo, McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa, Morata,… - gamechanger07_ : @ilciccio67 @EdoardoMecca1 Hai premesso infatti, posto che sia vera, sono solo voci. E poi non glielo daranno mai q… - geokawa : RT @Antorco66: Secondo me Berna alla Juve soffre Szczesny, Cuadrado, Chiellini, Bonucci, Danilo, McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa, Morata,… - FeyRune23 : RT @Antorco66: Secondo me Berna alla Juve soffre Szczesny, Cuadrado, Chiellini, Bonucci, Danilo, McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa, Morata,… -

Ultime Notizie dalla rete : Berna Rabiot Da Berna a Rabiot: Signora, la sosta ti fa bella Quotidiano.net Da Berna a Rabiot: Signora, la sosta ti fa bella

Tanti bianconeri al top in nazionale, ora Pirlo deve accelerare: domani sera il Cagliari apre un tour de force di 10 gare in un mese ...

A quel punto cedi Dybala e giochi così in futuro (come attacco):

Solo come esempio, una ipotetica Juve allenata da Pirlo (con lo schema attuale) l'anno prossimo senza Ronaldo e con Aouar... poi però ci vorrebbe anche una rinascita di Dybala, p ...

Tanti bianconeri al top in nazionale, ora Pirlo deve accelerare: domani sera il Cagliari apre un tour de force di 10 gare in un mese ...Solo come esempio, una ipotetica Juve allenata da Pirlo (con lo schema attuale) l'anno prossimo senza Ronaldo e con Aouar... poi però ci vorrebbe anche una rinascita di Dybala, p ...