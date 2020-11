Covid, DeMa a De Luca: “Ormai insulta tutti, non scendo al suo livello” (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo superato ogni limite. Questo ormai insulta tutti e di fronte all’insulto ci sono due strade: il silenzio o le azioni giudiziarie che appartengono ai singoli e non devono essere pubblicizzate. Non voglio scendere al livello di uno che ogni venerdì insulta”. Questa la risposta del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore oggi, nel corso della diretta Facebook settimanale, aveva detto senza mai citare il primo cittadino: “C’è soltanto a Napoli un imbecille che litiga da solo o cerca di fare sciacallaggio e aggressione per farsi pubblicità, per nascondere la propria nullità amministrativa e il fatto che non ha mosso un dito in un anno per dare una mano a contrastare il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo superato ogni limite. Questo ormaie di fronte all’insulto ci sono due strade: il silenzio o le azioni giudiziarie che appartengono ai singoli e non devono essere pubblicizzate. Non voglio scendere al livello di uno che ogni venerdì”. Questa la risposta del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, al presidente della Regione Campania, Vincenzo De. Il governatore oggi, nel corso della diretta Facebook settimanale, aveva detto senza mai citare il primo cittadino: “C’è soltanto a Napoli un imbecille che litiga da solo o cerca di fare sciacallaggio e aggressione per farsi pubblicità, per nascondere la propria nullità amministrativa e il fatto che non ha mosso un dito in un anno per dare una mano a contrastare il ...

