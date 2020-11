Bergomi: «L’Inter è favorita per lo scudetto, Lukaku è il giocatore più determinante della Serie A» (Di venerdì 20 novembre 2020) Beppe Bergomi ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport dello scudetto e della stagione in corso. Queste le sue parole Beppe Bergomi ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport dello scudetto e della stagione in corso. Queste le sue parole. scudetto – «Oggi e? difficilissimo fare un pronostico. Rispetto agli ultimi anni il gap tra la Juve e le altre si e? ridotto e la corsa allo scudetto vedra? coinvolte piu? squadre. La Juve e? abituata a vincere, ma L’Inter deve crederci: dico Inter». MILAN – «IlMilan terra? fino alla fine, e lo dico da tempi non sospetti: Pioli ha fatto un grande lavoro, l’ambiente e? carico e convinto. C’e? Ibra che fa la differenza, ma non e? soltanto lui l’anima ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Beppeha parlato sulle pagineGazzetta dello Sport dellostagione in corso. Queste le sue parole Beppeha parlato sulle pagineGazzetta dello Sport dellostagione in corso. Queste le sue parole.– «Oggi e? difficilissimo fare un pronostico. Rispetto agli ultimi anni il gap tra la Juve e le altre si e? ridotto e la corsa allovedra? coinvolte piu? squadre. La Juve e? abituata a vincere, madeve crederci: dico Inter». MILAN – «IlMilan terra? fino alla fine, e lo dico da tempi non sospetti: Pioli ha fatto un grande lavoro, l’ambiente e? carico e convinto. C’e? Ibra che fa la differenza, ma non e? soltanto lui l’anima ...

