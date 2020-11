Bergamo, esce dall’ospedale e ruba un’ambulanza per tornare a casa: «Non c’erano taxi» (Di venerdì 20 novembre 2020) Una scena surreale. Ha rubato un’ambulanza in sosta al Pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio, in provincia di Bergamo, per tornare a casa dopo essere stata dimessa. Per questo motivo i carabinieri hanno denunciato una ragazza di 23 anni a piede libero. Il furto poco dopo la mezzanotte. «L’ho fatto perché non c’erano i taxi per tornare a casa», la giustificazione della giovane. Bergamo, la ricostruzione dei fatti La giovane era appena uscita dal pronto soccorso di Treviglio (dell’Asst Bergamo Ovest). Ha messo piede a bordo di un’ambulanza che aveva le chiavi inserite nel cruscotto. L’ha messa in moto per tornarsene a casa. Il personale sanitario ha subito allertato ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 novembre 2020) Una scena surreale. Hatoin sosta al Pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio, in provincia di, perdopo essere stata dimessa. Per questo motivo i carabinieri hanno denunciato una ragazza di 23 anni a piede libero. Il furto poco dopo la mezzanotte. «L’ho fatto perché nonper», la giustificazione della giovane., la ricostruzione dei fatti La giovane era appena uscita dal pronto soccorso di Treviglio (dell’AsstOvest). Ha messo piede a bordo diche aveva le chiavi inserite nel cruscotto. L’ha messa in moto per tornarsene a. Il personale sanitario ha subito allertato ...

Pochi minuti dopo, il veicolo ha raggiunto Arcene, comune vicino a Treviglio, dove l'ambulanza è stata intercettata in via Matteotti. Ora la ventitreenne deve rispondere di furto aggravato. La giovane ...

