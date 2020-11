“Arriva la scema di turno…”. GF Vip, Patrizia De Blanck perde il controllo e glielo dice in faccia (Di venerdì 20 novembre 2020) Tra poco ci sarà una nuova diretta del ‘Grande Fratello Vip’. C’è grande attesa per capire come sia andata la nomination tra Francesco Oppini e Patrizia De Blanck, ma soprattutto si prospettano scintille tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, che in questi giorni si sono scontrate a muso duro nella casa più spiata d’Italia. Sicuramente Alfonso Signorini tirerà in ballo la questione e i telespettatori saranno probabilmente testimoni di nuovi litigi furibondi davanti alle telecamere. E a proposito di battibecchi sfociati in vera e propria lite, si è verificata nelle scorse ore un’altra situazione poco piacevole. Protagonista la contessa, che si è scagliata contro una ‘vippona’. Una guerra probabilmente prevenuta, visto che Patrizia ha iniziato davvero male il rapporto con lei e non la sopporta assolutamente. Ci riferiamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Tra poco ci sarà una nuova diretta del ‘Grande Fratello Vip’. C’è grande attesa per capire come sia andata la nomination tra Francesco Oppini eDe, ma soprattutto si prospettano scintille tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, che in questi giorni si sono scontrate a muso duro nella casa più spiata d’Italia. Sicuramente Alfonso Signorini tirerà in ballo la questione e i telespettatori saranno probabilmente testimoni di nuovi litigi furibondi davanti alle telecamere. E a proposito di battibecchi sfociati in vera e propria lite, si è verificata nelle scorse ore un’altra situazione poco piacevole. Protagonista la contessa, che si è scagliata contro una ‘vippona’. Una guerra probabilmente prevenuta, visto cheha iniziato davvero male il rapporto con lei e non la sopporta assolutamente. Ci riferiamo ...

