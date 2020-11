A Mendicino arrivano i tamponi rapidi

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 20 novembre 2020) “Nei giorni scorsi su proposta del Sindaco Antonio Palermo e del neo assessore alle politiche sociali Fulvio Scarpelli, la giunta comunale ha deliberato all’unanimità la realizzazione di drive-in per effettuare i test antigeniciper la diagnosi del Covid-19. Sulla base di questa scelta amministrativa, il dirigente del settore e gli uffici preposti hanno provveduto ad effettuare una manifestazione di interesse rivolta a tutti gli operatori interessati in possesso dei requisiti richiesti. Inoltre, il Sindaco e l’assessore di concerto con la giunta hanno deciso, al fine di evitare lunghe file e possibili assembramenti, di predisporre un calendario suddiviso in diverse date”. “I primi test verranno effettuati dalla società aggiudicataria a partire dalle ore 9 di Sabato 21 Novembre e fino, salvo proroghe, alle ore 13 del 4 Dicembre. La salute dei cittadini prima ...