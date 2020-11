UOMINI E DONNE anticipazioni: CARLOTTA tronca con RUGGIERO (Di giovedì 19 novembre 2020) Penultimo appuntamento settimanale con UOMINI e DONNE, il dating show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi e giunto alla venticinquesima stagione. Nella puntata di ieri abbiamo appreso del rifiuto di Gabriella a tornare in trasmissione. Il “no” della ragazza ha così lasciato il tronista Gianluca De Matteis senza più nessuna corteggiatrice, una circostanza inedita per il programma. Leggi anche: Fiction VITE IN FUGA: trama, anticipazioni e cast. Con Claudio Gioè e Anna Valle Quest’oggi si parlerà di Armando. L’uomo sta frequentando Giada, la quale ha deciso di interrompere la conoscenza con Michele (reduce a sua volta dalla fine della storia con Roberta di Padua). Riccardo nel frattempo sta uscendo con Giulia, che di suo sta portando avanti una conoscenza anche con l’Incarnato. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 19 novembre 2020) Penultimo appuntamento settimanale con, il dating show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi e giunto alla venticinquesima stagione. Nella puntata di ieri abbiamo appreso del rifiuto di Gabriella a tornare in trasmissione. Il “no” della ragazza ha così lasciato il tronista Gianluca De Matteis senza più nessuna corteggiatrice, una circostanza inedita per il programma. Leggi anche: Fiction VITE IN FUGA: trama,e cast. Con Claudio Gioè e Anna Valle Quest’oggi si parlerà di Armando. L’uomo sta frequentando Giada, la quale ha deciso di interrompere la conoscenza con Michele (reduce a sua volta dalla fine della storia con Roberta di Padua). Riccardo nel frattempo sta uscendo con Giulia, che di suo sta portando avanti una conoscenza anche con l’Incarnato. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando ...

matteosalvinimi : #Salvini: Lenticchie con i VERMI alla Polizia penitenziaria. Non so se sia una nuova specialità, ma dare alle nostr… - TizianaFerrario : #Mussolini non ha fatto una sola cosa buona x le donne. Era un maschilista.Una sequenza di leggi x far tornare a ca… - TizianaFerrario : Volete sapere cosa #Mussolini ha fatto contro le donne,pur di tenerle a casa a fare solo figli?Una lunga serie di o… - underskin98 : @ypsilon_7 @ElenaRedss Il gesto diffamatorio della mamma in questione (e poi della preside) ha certamente un peso l… - GossipItalia3 : Uomini e Donne oggi, Riccardo e Armando di nuovo rivali? Davide furioso #gossipitalianews -