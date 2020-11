Un meteorite gli sfonda il tetto e un 33enne diventa milionario (Di giovedì 19 novembre 2020) Sembra una fake news ma non è così. Josua è diventato milionario a causa di un meteorite che gli ha sfondato il tetto. Ecco l’assurda storia Il protagonista della storia che vi stiamo per raccontare si chiama Josua Hutagalung, un artigiano 33enne che vive a Kolang, in Indonesia. Questo ragazzo stava lavorando su una bara davanti alla sua casa quando, all’improvviso, un meteorite di 2,1 kg, sfondandogli il tetto, è caduto nel suo soggiorno. Josua si è reso conto che il tetto aveva un buco di 15 cm e, dopo aver cercato nella sua casa, proprio nel suo salotto ha trovato una pietra ancora calda. Si tratta di un meteorite raro che si stima abbia circa 4,5 miliardi di anni e, secondo quanto riferito, vale ... Leggi su zon (Di giovedì 19 novembre 2020) Sembra una fake news ma non è così. Josua ètoa causa di unche gli hato il. Ecco l’assurda storia Il protagonista della storia che vi stiamo per raccontare si chiama Josua Hutagalung, un artigianoche vive a Kolang, in Indonesia. Questo ragazzo stava lavorando su una bara davanti alla sua casa quando, all’improvviso, undi 2,1 kg,ndogli il, è caduto nel suo soggiorno. Josua si è reso conto che ilaveva un buco di 15 cm e, dopo aver cercato nella sua casa, proprio nel suo salotto ha trovato una pietra ancora calda. Si tratta di unraro che si stima abbia circa 4,5 miliardi di anni e, secondo quanto riferito, vale ...

SkyTG24 : Indonesia, gli cade meteorite in casa: 33enne diventa milionario - Corriere : Indonesia: gli cade meteorite in casa, lo vende e diventa milionario - fanpage : Indonesia, gli cade un meteorite di 4,5 miliardi di anni in casa e diventa milionario - A_5170 : @FattoriLuca Semmai ha preso un'occasione al volo (la vendita). Il meteorite al volo proprio non lo ha preso visto… - srv__07 : RT @Corriere: Indonesia: gli cade meteorite in casa, lo vende e diventa milionario -