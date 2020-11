Uganda, 7 morti in proteste dopo l'arresto di Bobi Wine (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - KAMPALA, 19 NOV - In Uganda sette persone sono morte nella capitale Kampala durante le proteste seguite all'arresto del candidato alla presidenza ed esponente politico dell'opposizione Bobi ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - KAMPALA, 19 NOV - Insette persone sono morte nella capitale Kampala durante leseguite all'del candidato alla presidenza ed esponente politico dell'opposizione...

