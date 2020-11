Tatarusanu dice addio alla Nazionale | “Grato di aver cantato l’inno e aver vestito la maglia più importante”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ciprian, portiere e capitano della Romania, ha annunciato il suo ritiro d. L'attuale estremo difensore del Milan lascia dopo 73 presenze in 11 anni e lo fa attrso una lettera pubblicata sul sito della Federcalcio che ha visto la sua condivisione anche sui social.lascia la Romaniacaption id="attachment 1053143" align="alignnone" width="776"(twitter Romania)/caption"Ho iniziato a pensare seriamente al momento in cui mi sarei ritirato dall'inizio di quest'anno", ha spiegato. "Ho giocato per più di un decennio per la Romania, con onore e orgoglio. Ero grato ogni volta della convocazione e di poter cantare l'inno indossando la ...