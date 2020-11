Scuole Puglia | Tar respinge ricorso del Codacons | “Con improcedibilità si dà ragione all’apertura”

Leggi su dire

(Di giovedì 19 novembre 2020) BARI – Il Tribunale amministrativo pugliese ha respinto, dichiarandolo improcedibile, il ricorso del Codacons Lecce e di due gruppi di genitori salentini contro l’ordinanza numero 407 del 28 ottobre scorso firmata dal governatore Michele Emiliano, che disponeva la dad per le scuole di ogni ordine e grado: per il Tar quella decisione è stata di fatto superata dal Dpcm del 3 novembre e dalla successiva ordinanza regionale del 6 novembre, la numero 413. Le scuole in Puglia, dunque, restano aperte ma le famiglie che lo riterranno opportuno potranno chiedere di tenere i figli a casa e ricorrere alla didattica a distanza.