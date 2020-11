Sci alpino, Simon Maurberger non è ancora pronto a tornare in gara, il mirino è sull’Alta Badia? (Di giovedì 19 novembre 2020) Simon Maurberger rimane ancora ai box. Il gigantista e slalomista azzurro, infatti, ha comunicato per mezzo dei suoi canali social che non è ancora pronto per tornare a gareggiare nella Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. L’altoatesino, infatti, sta proseguendo nel recupero dopo il brutto infortunio occorsogli a febbraio in quel di Chamonix, che gli causò la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro. Il venticinquenne nativo di Brunico dunque preferisce non forzare i tempi. Era tornato sugli sci ad inizio settembre, rientrando poi nei ranghi della squadra a metà del mese di ottobre. A quel punto, tuttavia, era giunta inevitabile la decisione di non prendere parte al gigante di apertura della stagione sul ghiacciaio di Soelden, dato che la ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020)rimaneai box. Il gigantista e slalomista azzurro, infatti, ha comunicato per mezzo dei suoi canali social che non èpera gareggiare nella Coppa del Mondo di sci2020-2021. L’altoatesino, infatti, sta proseguendo nel recupero dopo il brutto infortunio occorsogli a febbraio in quel di Chamonix, che gli causò la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro. Il venticinquenne nativo di Brunico dunque preferisce non forzare i tempi. Era tornato sugli sci ad inizio settembre, rientrando poi nei ranghi della squadra a metà del mese di ottobre. A quel punto, tuttavia, era giunta inevitabile la decisione di non prendere parte al gigante di apertura della stagione sul ghiacciaio di Soelden, dato che la ...

