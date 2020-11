Ruba una bicicletta e la lancia in strada | arrestato 29enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 novembre 2020) Fiumicino, è statocon l’accusa di furto aggravato un cittadino tunisino di 29 anni. L’uomo si trovava in via del Faro, nelle vicinanze di un distributore automatico di sigarette che stava cercando di manomettere. L’uomo è stato poi trovato all’interno di un cortile condominiale nella stessa via mentre stavando inuna bici. Fermato dalla polizia si è scoperto che dopo essere entrato nel cortile il ragazzo aveva aperto una macchina che era li parcheggiata ma siccome al suo interno non aveva trovato nulla, ha deciso dire la. Una volta perquisito il ragazzo è stato inoltre trovato in possesso di un telefono cellulare e di una carta carburante associata ad un autocarro trovato poi nel parcheggio dell’area di servizio di fronte via del Faro. su Il Corriere della ...